【中关村在线新闻资讯】2月13日消息，昨天我们曾经报道过又有两家银行已经放弃了Windows Phone平台，现在WP平台即将走到尽头也得到了微软内部的承认。近日微软工程师Ricky Brundritt在接受采访时表示，他们已经在上个月停止了对WP的支持。



微软工程师亲承停止支持WP：预览版用户也一样（图片来自于谷歌）

Brundritt表示，目前公司还没有一个具体的计划，因此他们还在对这一平台进行维护，不过到明年中旬的时候，微软将不再提供任何对这套操作系统的扩展支持。同时，新的安全补丁也很有可能不再针对这些用户进行推送。就在最近，微软也停止了向Windows Insider用户推送预览版。

昨天的时候，巴西银行和土耳其银行对外宣布，他们已经决定停止针对于Windows Phone平台的支持。 这两家银行除了宣布停止支持Windows Phone平台的应用之外，还宣布将会把更多的精力放在iOS和Android客户端。因此，这两家银行的WP用户只可以通过更换手机或者使用PC版网银来解决问题。

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