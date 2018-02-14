早报：老iPhone升级iOS11.3后满血复活

【科技早餐】

●苹果开恩：老iPhone升级iOS 11.3后满血复活

截至目前，苹果已经发布了iOS 11.3的两个测试版，而大家期盼的降频按钮也已经回归，对此外媒iHelpBR的编辑升级iOS 11.3的公测版后表示，老设备的性能已经回来了。随后iHelpBR从苹果内部的到的消息显示，之前后者承诺的让iPhone 6、6S等来设备性能恢复的承诺，在iOS 11.3上已经正式回归，也就是说即使你不更换新电池情况下，也是会得到一样的结果。

Z点评：苹果在强大的民意面前还是低下了高贵的头颅。



老iPhone升级iOS 11.3后满血复活（图片来自baidu）



【行业热闻】

●支付宝“五福”已超1.5亿人集齐！人数还在增加

至截稿前，已经有超过1.5亿人集齐五福。另外，从网友的反馈来看，今年的五福集齐难度和往年相比要低了很多，敬业福也不再“一福难求”。按照规则，集五福活动将于2月15日22:18开奖。拼手气分5亿现金，同一账户仅能分到一个现金红包（金额随机）。按照1.5亿人来计算（最终肯定要远超这个数），每人可平均分得3.33元红包。

●博通再次做出让步 只寻求高通董事会6个席位

博通公司（Broadcom）宣布，在3月6日即将召开的高通年度股东大会，博通将只寻求6名董事候选人进入高通董事会。在此之前，博通已经将收购高通的报价上调至每股82美元，其中60美元为现金形式支付，而剩余则以股票形式体现。博通当时还表示，这是体现高通价值的“最好”报价，也是最终的报价。

●下一代旗舰？华为在欧盟申请Mate X商标

这个周末，Mate X这个名字在欧盟知识产权局的官方网站上作为商标出现——由华为驻英国代表提出，并将其归纳于手机、智能手机名录下。考虑到华为旗舰手机Mate10已经发布，因此华为此举或只是在保护自己免遭竞争对手的恶意竞争所为。

●提早一年！传中国移动计划2019年推5G服务

近日有消息称，中国移动公司计划在2019年底前为消费者提供全面的5G服务，比原定的2020年提前一年。 中国移动最新采用了“分层分组网络(SPN)技术”，该技术将有助于运营商管理网络的架构、带宽、流量、延迟以及时间同步，使提前普及5G服务成为可能。【点击详情】

●SpaceX即将发射互联网卫星：全球首颗

猎鹰重型火箭发射之后，Space X公司并没有闲着。就在最近，有传言表示SpaceX公司即将重启Starlink互联网卫星计划，并将在下周正式发射首批全球互联网卫星，这在全世界也尚属首次。【点击详情】

●坏了就要扔？苹果HomePod的维修费用超贵

苹果HomePod已经发售，现在从苹果已更新的技术支持页面显示，超过保修范围的HomePod维修费用那是相当的贵。HomePod过保后的维修费用高达279美元（人民币1765元），如果再算上20美元（人民币126元，美国境内）的邮费，也差不多能买一台全新的。【点击详情】

●微软工程师亲承停止支持WP：预览版用户也一样

近日微软工程师Ricky Brundritt在接受采访时表示，他们已经在上个月停止了对WP的支持。 Brundritt表示，目前公司还没有一个具体的计划，因此他们还在对这一平台进行维护，不过到明年中旬的时候，微软将不再提供任何对这套操作系统的扩展支持。【点击详情】

●不叫派！谷歌Android9.0代号Pistachio Ice Cream

据彭博社报道，谷歌Android 9.0的初步代号已经确定为“Pistachio Ice Cream”(开心果冰淇淋)，并将带来极大的功能变化。【点击详情】

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