SpaceX即将发射互联网卫星：全球首颗

【中关村在线新闻资讯】2月14日消息， 猎鹰重型火箭发射之后，Space X公司并没有闲着。就在最近，有传言表示SpaceX公司即将重启Starlink互联网卫星计划，并将在下周正式发射首批全球互联网卫星，这在全世界也尚属首次。



SpaceX即将发售互联网卫星：全球首颗（图片来自于谷歌）

目前，Space X官方并未确认这一消息，只提到他们下一次发射的对象将为西班牙hisdeSAT公司的雷达观测卫星Paz。有关Starlink互联网卫星计划的具体消息，Space X公司一直都采取一个严格保密的态度，此前递交给FCC的文件中对相关事项也是模棱两可。

上周三的时候，SpaceX旗下的新型火箭“重型猎鹰”（Falcon Heavy）首飞成功，这是目前现役火箭中运力最强的的火箭型号。“重型猎鹰”火箭是自土星5号（Saturn V）以来，运力最强的火箭。在它首飞前，SpaceX首席执行官、硅谷“钢铁侠”马斯克也非常忐忑。最终，“重型猎鹰”火箭首飞结果并没有让马斯克失望。

此次发射是在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心39A发射台进行。“重型猎鹰”的首次飞行将搭载马斯克的一辆红色特斯拉Roadster跑车，车上还会播放1969年戴维·鲍伊的经典歌曲《太空怪人》。这辆跑车将在太空中漂浮数十亿年时间。

“重型猎鹰”火箭是自土星5号（又称“农神五号”）运载火箭后，运力最强的火箭。据了解，“重型猎鹰”高69.2米，近地轨道载荷达63.8吨，采用芯级并联的结构设计，由三枚经改装的“猎鹰九号”火箭组装而成。运力几乎是现役火箭——联合发射同盟（United Launch Alliance）旗下德尔塔4号重型火箭（Delta4-heavy）的2倍。





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：SpaceX即将发射互联网卫星：全球首颗http://news.zol.com.cn/678/6785194.html