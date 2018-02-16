【中关村在线新闻资讯】2月16日消息， 本月底的时候三星就即将在MWC2018大会正式公开上半年旗舰机Galaxy S9/S9+。除了人工智能技术之外，三星还计划在Galaxy S9/S9+中加入一些新的技术，包括使用语音助手Bixby进行实时翻译和加入AKG杜比环绕声扬声器。



三星S9将加入更多新技术：实时翻译+AKG扬声器（图片来自于谷歌）

据了解，SamMobile指出全新升级之后语音助手Bixby将可以提供实时翻译的功能。之前Bixby也曾提供谷歌翻译功能，不过并未做到实时翻译。同时，三星将为新旗舰配备经过AKG调教的杜比环绕声立体声扬声器。

三星已经确认将在MWC2018大会开幕前夕召开发布会，正式发布新旗舰Galaxy S9和S9+。现在跑分网站GeekBench的数据库中已经出现了Galaxy S9的跑分信息。

在GeekBench的单核/多核性能测试当中，这款手机分别取得了2378 / 8132的分数。这个成绩虽然略低于之前曝光的Galaxy S9+（2422 / 8351）和索尼H8266（2393 / 8300），但相比去年那些使用骁龙835处理器的设备的确有一定提升，但幅度并不算特别大。

早前消息，三星Galaxy S9将采用一块5.8英寸的显示屏，同时搭载了高通骁龙845处理器。这款手机背部已经搭载1200万像素单摄像头，光圈最高为F/1.5，支持超级慢动作视频拍摄，前置摄像头为800万像素。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，支持无线充电。

此外，三星S9+配备6.2英寸全面屏，搭载骁龙845（国行、美版等），配备6GB+64GB内存，3500mAh电池支持无线充电。









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