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    坏了就要扔？苹果HomePod的维修费用超贵

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】2月14日消息，苹果HomePod已经发售，现在从苹果已更新的技术支持页面显示，超过保修范围的HomePod维修费用那是相当的贵。

    坏了就要扔？苹果HomePod的维修费用超贵
    苹果HomePod的维修费用超贵（图片来自baidu）

            苹果技术支持手册显示，HomePod过保后的维修费用高达279美元（人民币1765元），如果再算上20美元（人民币126元，美国境内）的邮费，也差不多能买一台全新的HomePod了，而一台全新HomePod的售价是349美元。

           另外9to5Mac团队了解到维修一根电源线的费用是29美元（人民币183元），如果你家有宠物，一定要当心你的电源线。如果一个家庭中发生事故的概率非常高的话，则有必要考虑购买AppleCare延长保修服务。

           HomePod在发布之后，有很多业内人士表示这款产品偏贵。现在有分析师在报告中指出，低配版HomePod的售价将在150-200美元（约合人民币944-1260元）之间，相比标准版349美元（约合人民币2200元）的价格要低了不少。

          据了解，目前亚马逊Echo的价格为180美元，谷歌的Google Home甚至更低，仅为129美元。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6785104.html report 896    【中关村在线新闻资讯】2月14日消息，苹果HomePod已经发售，现在从苹果已更新的技术支持页面显示，超过保修范围的HomePod维修费用那是相当的贵。苹果HomePod的维修费用超贵（图片来自baidu）苹果技术支持手册显示，HomePod过保后的维修费用高达279美元...
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