春节到来之前，许多人都会选择置办大量年货。而对于各家企业来说，很少会选择在春节之前进行大规模的投资或者收购。不过，最近有一家公司，就像各家直播答题的应用一样疯狂撒钱，那就是阿里巴巴公司。无论是投资万达影业和居然之家，还是与迪士尼旗下公司达成合作协议，阿里巴巴可以说在过年前掀起了资本市场的腥风血雨。



阿里巴巴春节前大把撒钱 还是为了大文娱（图片来自于谷歌）

此次阿里巴巴的大笔投资，主要面向的市场主要还是两个：文娱产业和新零售。如果说新零售是阿里巴巴为未来做准备，那么针对文娱产业的这两项投资则是为之前落下的进行补课。万达影业和迪士尼的影视资源对于阿里大文娱来说至关重要。

从过去多篇文章中，笔者对于阿里影业以及阿里大文娱的发展产生了一定的怀疑。昨天，有博主@鹅厂坊间八卦 发布了一篇博文，博文中提到了阿里大文娱各个事业线的产品与腾讯相关产品的对比。虽然这只是一种调侃，但从中也可以看出阿里大文娱目前经营的状况，这也是为什么马云要在过年前大肆花钱。

在《第一批90后还没老：是他们帮着马化腾超越马云》一文中，笔者就曾经对比过腾讯与阿里巴巴的区别，尤其是在文娱产业方面。无论是阿里音乐旗下的虾米音乐还是腾讯视频与优土豆的对抗，腾讯方面都占到了全面的上风。



阿里巴巴春节前大把撒钱 还是为了大文娱（图片来自于谷歌）

阿里巴巴这次针对影视节目方面的两项投资，就是为了补足相关方面的不足。去年对于阿里影业来说并非收获的一年。考察阿里影业去年推出电影作品，恐怕最吸睛的还是马云亲自出演的《功守道》短片。虽然联合出品的《芳华》在年底还是火了一把，不过由于并非是他们自主制作和出品的，因此阿里影业急于获得一些新的东西来作为他们强心剂。

在官方公告中曾提到，阿里巴巴将利用大数据及内容网络平台，支持万达电影发展。不过公告中并未提及万达影业将把什么样的资源提供给阿里影业，但有一点可以相信，投资人的钱并不会白撒的。

万达集团最近一年可谓多事之秋，尤其是旗下的互联网集团万达网科进行了大量的裁员，王健林已经在对企业进行另一种形式的转型。这时购买万达影业的股份显然是一个非常好的时机，而阿里选择果断出手，对于未来阿里影业的发展显然带来了转机。



阿里巴巴春节前大把撒钱 还是为了大文娱（图片来自于谷歌）

阿里感兴趣的并非只有万达影业的电影制作与发行能力。万达影院在全国拥有直营影院516家，4571块银幕，约占全国电影票房市场14%的份额。如果能够获得万达影院的力推，那么阿里影业制作发行的电影在排片上会有一个极大的优势。这样的改变有利于促进阿里影业在整个电影行业地位的提升。

除了电影行业之外，阿里此次撒钱的另一个领域就是视频领域。优酷土豆近两年选择了与腾讯视频以及爱奇艺在自制剧和综艺节目上进行了直接的对抗。不过从效果上来看，爱奇艺和腾讯的移动端日活数量都已经迈入了亿级单位，而优酷相比这两家仍有不小的差距。

如果在自制节目方面暂时无法超越对手，那么购买版权充实影视库也是一个不错的选择，阿里大文娱此次与迪士尼合作就是这样的一种思路。更多优质的版权资源加入到优酷土豆的影视库中，对于其VIP会员的售卖工作有着非常大的帮助。

现在打开优酷App与腾讯视频的App来进行对比，令人比较吃惊的是，反倒日活更高的腾讯视频风格简洁与纯粹。优酷App更像是阿里大文娱的一个重要展示窗口，无论是直播答题还是视频直播，都集合在了一款应用之中。五年前的国内用户喜欢一站式服务，而现在人们的口味已经越来越贴近海外，轻量级单一功能对于人们来说更有吸引力。阿里大文娱其实也注意到了这一点，因此这次与迪士尼合作似乎也是一个信号。



阿里巴巴春节前大把撒钱 还是为了大文娱

未来一年的发展状况对于阿里大文娱来说非常值得关注，在去年经过剧烈的人事调整之后，整个集团的发展方向需要实现脱胎换骨的改变。阿里大文娱最近的改变，将会为全球化策略的推进到下一个阶段打下的良好基础。拆分旗下业务是个不错的办法，毕竟前面提到过，人们已经不再追求那些“大”的东西了。

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