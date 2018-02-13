数据显示:苹果MacBook出货超华硕成全球第4

【中关村在线新闻资讯】2月13日消息，日前市场调研机构Trendforce发布的统计报告显示，2017年全球笔记本出货量达1.647亿台，较2016年增长2.1%。其中，苹果MacBook成一大亮点，其出货量超越华硕，排名全球第四。



苹果MacBook出货超华硕成全球第4（图片来自baidu）

2017年下半年，排名第一的惠普市场份额出现了明显增长，推动全球笔记本市场整体出货量超出此前预期。到2018年，前六大笔记本品牌市场份额预计将上升到89.1%，继续挤压其它品牌的发展空间。与此同时，小米和华为新兴笔记本品牌在中国市场获得增长，但其海外市场尚不明朗。

惠普笔记本去年出货量达到4000万台的新里程碑，较2016年大幅增长10.5%，以24.3%的市场份额继续保持龙头地位。

2017年，联想笔记本出货量同比下降4.9%，尽管联想提升了亚洲、欧洲市场的销量，但依然不能弥补去年上半年出货量的下滑。市场份额滑落到20.2%，排名第二。

戴尔凭借北美政府笔记本订单以及Chromebook出货量的增长，去年出货量增加了0.5%，全球市场份额15.2%，排名第三。

去年第二季度新发布的MacBook Pro帮助苹果全年出货量大涨18%，是所有笔记本品牌中增幅最高的。2017年，苹果MacBook市场份额达到9.6%，超越华硕排名第四。

华硕近年来调整了产品策略，市场份额下降至9.5%，排名第五；宏碁继续在Chromebook市场扩展，市场份额8%，排名第六。

Trendforce笔记本电脑分析师Kou-Han Tseng表示，全球笔记本电脑市场受益于北美笔记本市场订单和区域经济的复苏。 在过去一年中，来自美国笔记本品牌表现强劲，苹果、惠普都在2017年获得了双位数增长。

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