【中关村在线新闻资讯】2月15日消息，近日北京市交通委召开了2018年北京交通工作会议。在此次会议上， 交通委相关负责人提到截至目前全市共享单车总数达220万辆，规划自行车停放区1.5万个，这一数量已经超过了北京可以承受的范围。



北京共享单车数量已超负荷：乱停放问题仍需解决（图片来自于谷歌）

这一数据主要来自北京市规划院《共享单车与电动自行车停放》课题研究的阶段性报告。北京市市民对于共享单车的总需求达到了171万——201万辆。因此，共享单车投放量已超出需求量20余万辆。交通委还提到，他们已经制定实施鼓励规范发展共享自行车的指导意见和自行车停放区设置技术导则，来解决乱停乱放的状况。

随着共享单车在国内出现种种问题，相关部门也一直着手解决此事。就在上个月的时候，北京市人民政府新闻办举行缓解交通拥堵服务市民出行新闻发布会。在这次会上，北京市交通委提出共享单车的问题将通过立法解决。

北京市交通委的负责人表示，共享单车在发展了一两年的时间之后出现了许多问题。两年的时间里共享单车的保有量增长到了190万辆，增长速度过快造成了许多问题。除了要控制共享单车的总量之外，还需要明确共享单车使用者的责任，避免出现乱停乱放的情况。







本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：北京共享单车数量已超负荷：乱停放问题仍需解决http://news.zol.com.cn/678/6784926.html