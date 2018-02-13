超骁龙845！三星Exynos 9810跑分出炉

【中关村在线新闻资讯】2月13日消息， 三星将于2月25日在MWC大会上正式发布Galaxy S9/S9+。而除了已经曝光的骁龙845版本外，Galaxy S9系列还会推出搭载Exynos 9810处理器的版本，目前Exynos 9810的跑分已经曝光。



三星Exynos 9810跑分出炉（图片来自baidu）

根据Geekbench曝光的Exynos 9810的跑分截图显示，其单核心成绩高达3468分，多和成绩8894分。相比之下，骁龙845就稍逊一筹，其单核2454分、多核8386分。

据了解， Exynos 9810设计为8核心，采用三星基于ARM Cotex的第三代自研架构，4+4的Big.Little设计，其中大核主频2.9GHz。基带方面，支持Cat.18，下行最高1.2Gbps，但依托于6CA（麒麟970是5CA，骁龙845是6CA），当然4×4 MIMO、256-QAM、Licensed-Assisted Access (eLAA) 也有加持。

GPU方面，三星透露。为最新的Mali-G72，设计了18颗核心（MP18），预计工作频率在700MHz。

其他细节上，三星称，Exynos 9810极大优化了3D混合人脸识别功能，增强了AI实力（识别图片），新的MFC解码单元支持4K 120FPS录制和回放，支持10bit HEVC和VP9。

特别强调，在支持了10bit HEVC解码后，可以为RGB原色提供1024种不同的色调，也就是10.7亿色，是8bit的64倍。

三星还表示，Exynos 9810已经进入量产。也就是说三星Galaxy S9搭载Exynos 9810芯片，已经是板上钉钉的事情。



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