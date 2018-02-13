【中关村在线新闻资讯】2月13日消息，近日英国《金融时报》透露， 有知情人士表示蚂蚁金服正在计划进行新一轮的融资，这轮融资的总价值将达到50亿美元。除此之外，蚂蚁金服还计划在两个地区上市，一个上市地在纽约或香港 ，另一个在上海。



传蚂蚁金服将进行新一轮融资：寻求两地上市（图片来自于谷歌）

这名知情人士还提到，此次融资将从本月开始进行融资，融资之后蚂蚁金服估值将超过1000亿美元。上周，路透社也报道了类似的新闻，因此这次传闻的真实性还是比较大的。如果融资额与目标一致，届时蚂蚁金服将成为全球最大的“独角兽”。

有分析人士称此轮融资意味着，蚂蚁金服距离上市又更进一步。今年2月1日，阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布，根据2014年双方签署的战略协议，并经阿里巴巴董事会批准，阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。

阿里巴巴的这一行动，被很多业内人士解读为阿里巴巴正为蚂蚁金服上市做准备。近年来，IPO前融资在中国公司中非常常见，主要目的是在上市前确定估值，扩大投资者规模。







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