谷歌宣布开放自研AI芯片TPU：每小时6.5美元

【中关村在线新闻资讯】2月13日消息，谷歌日前正式在其博客中宣布，将以“有限数量”向谷歌云客户开放张量处理器（Tensor Processing Unit，简称TPU）服务。而且按时收费，每小时成本为6.50美元。



谷歌宣布开放自研AI芯片TPU（图片来自baidu）

TPU是谷歌为机器学习而设计的人工智能定制芯片。将TPU开放，对于选择在谷歌云平台上运行机器学习模型的客户来说是个好消息。

TPU专用于人工智能和机器学习，可为谷歌带来两大好处：首先，利用自主研发的芯片，谷歌可以在核心的计算基础设施方面更便宜、更有效地减少对英特尔、英伟达等芯片制造商的依赖。拥有自己的硬件使谷歌能够更快地进行实验。

其次，新的TPU也为谷歌的云计算业务带来额外收入，现在，谷歌云平台（GCP）和谷歌的业务应用程序GSuite每季度可超过10亿美元收入。

据了解，谷歌在2016年低调推出了TPU项目，并在去年5月的年度开发者大会上推出了第二代TPU。这次更新让谷歌进入了更为复杂的深度学习培训阶段。谷歌目前允许公司租用单个TPU板卡，今年晚些时候，将允许企业租用多个板卡，并连接成名为TPU pod的超级计算机网络。

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