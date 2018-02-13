【中关村在线新闻资讯】2月13日消息，据国外媒体Engadget报道，安卓之父安迪·鲁宾自从进行创业开始就一直不顺。市场研究公司IDC的分析师Francisco Jeronimo在接受采访时表示，Essential Phone去年仅出货九万部。



安卓之父手机销量惨淡：一年仅卖出九万部（图片来自于谷歌）

Essential Phone获得这样的一个出货量可以说情况非常不容乐观，这也意味着Essential Phone在全球手机市场的份额基本为0，对于统计机构来说也很难计算其出货量。在发售之前，这款手机的曾遇到了一定的困难，导致其无法上市。

“安卓之父”安迪·鲁宾曾希望能够在其创办的Essential公司大展拳脚，不过从之前的情况来看似乎并不可能了。国外媒体The Verge透露，安迪·鲁宾在十一月底的时候已经离开了Essential公司，不过这与之前的谷歌桃色事件无关。

Essential官方并没有提及安迪·鲁宾离开的具体原因，只是表示他的离职是出于“个人原因”。同时，安迪·鲁宾的发言人也否认了这次离职与之前他在谷歌期间出现的桃色传闻有关。本周The Information曝光了一篇与安迪·鲁宾离开谷歌有关的文章，并认为他离开谷歌的具体原因系其与女性下属的“非正当关系”曝光，随后在内部调查之后不得不离开谷歌。





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