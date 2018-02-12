【中关村在线新闻资讯】2月12日消息，知名弹幕网站ACFUN关闭已经有一段时间了，究竟何时能够恢复也牵动了许多用户的心。就在刚刚，ACFUN网页端以及App端正式恢复上线。不过截至发稿前，ACFUN官方并未对此次关闭网站事件做具体说明。



弹幕网站ACFUN正式恢复：网页与App均可访问（图片来自于谷歌）

经记者测试发现，ACFUN网页端以及App均可正常运行，不过App端的首页视频配置并没有发生改变，依旧是关停之前的状况。同时，ACFUN官方微博也在宣告自己回归同时进行了抽奖活动，至于何时能够发布具体的说明公告，目前尚不得而知。

此前一直有传言显示国内知名弹幕网站ACFUN资金链出现了问题，并面临关站的危险。就在2月2日的时候，ACFUN网站已经无法打开，而App端也无法刷新。之前的传闻或许正在变成现实。

随后，官方微博@AcFun弹幕视频网发布了新微博，并表示：“我想再活五百年！”之前曾有消息显示，ACFUN一直在努力的进行融资。从现在的状况来看，显然融资已经失败。同时，ACFUN由阿里云提供的服务也于近日到期，因此才会出现关站的情况。

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