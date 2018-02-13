【中关村在线新闻资讯】2月13日消息，微软的Windows Phone系统已经进入了生命的倒计时，而开发者们也把更多的精力转向了Windows 10 Mobile。就在最近，巴西银行和土耳其银行对外宣布，他们已经决定停止针对于Windows Phone平台的支持。



微软WP即将进入倒计时：又有两家银行放弃支持（图片来自于谷歌）

这两家银行除了宣布停止支持Windows Phone平台的应用之外，还宣布将会把更多的精力放在iOS和Android客户端。因此，这两家银行的WP用户只可以通过更换手机或者使用PC版网银来解决问题。

微软高管已经多次表示，他们并没有放弃SurFace手机计划，并且微软内部的相关研发也一直在推进。上个月的时候，微软工程师谈论语音助手小娜与Android的整合存在问题时候，不经意间透露了Surface Phone的动向。

日前有一位乎友在知乎提问了一个问题，微软小娜APP官方回答了这个问题，并且透漏了微软SurfacePhone手机确实存在的消息。加上早前官方也表示这款手机的确正在研发中，而从布局和节奏上看，今年推出的可能性很大。

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