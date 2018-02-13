早报：高通松口了 本周或与博通谈判收购

【科技早餐】

高通松口了！本周计划与博通进行收购谈判

随着博通提升了收购报价之后，他们针对于高通公司的收购交易出现了转机。近日有消息人士透露，高通公司计划在本周三的时候与博通进行收购的交易谈判，这也主要是因为博通提升了收购的报价。【点击详情】

Zol点评：在分析人士眼中不可能的事情，随着局势不断的发展正在向着联合迈进。



高通松口了！本周计划与博通进行收购谈判（图片来自于谷歌）

【行业热闻】

●全面屏效应！下代Android系统支持刘海设计

有知情人士向彭博社透露，谷歌正在开发新一代智能手机的 Android 系统以效仿苹果在 iPhone X 上采用的“刘海”设计。另外据消息人士称，预计今年晚些时候发布的新版 Android系统也将更紧密地集成谷歌属自助手、改进电池续航以及支持全新的设计，比如多屏幕和可折叠屏幕。

●微信支付推出线下摇免单：到店红包加码

近日，微信公布2018年春节红包福利：继“周末摇摇乐”之后，新春期间微信将带来一波长达7天、线下场景全覆盖的全民摇免单活动。用户不仅可以在线上和亲朋好友抢红包，线下也可以在各种消费场景获得微信新年红包。

●亚马逊收购相机芯片制造商：总价值9000万美元

近日有消息人士透露，去年年底的时候亚马逊斥资约9000万美元收购了一家名为Blink的家庭安全摄像机制造商，秘密投注于节能芯片的生产。有消息称亚马逊正在探索独家生产芯片的可能性，这样做不仅可以降低生产成本，还可以扩展到Echo音箱。

●补充弹药！博通再获1000亿美元债务融资

据外媒报道，美国银行、花旗集团、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利在内，已同意向博通提供最多1000亿美元的信贷工具，其中包括50亿美元的循环贷款和过桥贷款。与此同时，私募股权公司KKR和CVC Capital Partners也同意与银湖一起，为这笔交易提供60亿美元的可转债融资。【点击详情】

●智能表吃上奥利奥！谷歌推Wear版Android8.0

谷歌公司日前发布了Android 8.0的Wear版本，并且开始向AndroidWear设备中推送。谷歌的计划显示，可以升级到Android 8.0的设备包括卡西欧、华硕、Moto 360、华为等智能手表，用户可以使用OTA进行升级。【点击详情】

●微软WP即将进入倒计时：又有两家银行放弃支持

微软的Windows Phone系统已经进入了生命的倒计时，而开发者们也把更多的精力转向了Windows 10 Mobile。就在最近，巴西银行和土耳其银行对外宣布，他们已经决定停止针对于Windows Phone平台的支持。【点击详情】

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