骁龙845跑分曝光：实力强劲 有望登顶？

高通骁龙一直都是不少安卓厂家高端旗舰首选的移动平台，于去年12月正式推出了新一代移动平台—骁龙845，其性能表现也被曝光。



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在安兔兔跑分方面，骁龙845原型机跑分达26.7万分，相比前代骁龙835有大幅提升，CPU和GPU都提升了2万多分，UX性能也提升了1.5万左右。



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而在Geekbench 4.2.1的测试下，骁龙845原型机单核跑分为2461，多核跑分为8456分。如图从左到右，麒麟970（华为Mate 10 Pro）跑分为1920/6775，骁龙835跑分为1955/6601，Exynos 8895（三星Note8）为2027/6724，不过对于苹果A11（iPhone X）拥有的单核4238，多核10517的跑分，骁龙845还是再接再厉。



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虽然骁龙845跑分表现还不错，不过高通工作人员也强调：就用户体验来说，基准测试只能衡量一款终端的部分指标，比如CPU性能、GPU性能，以及一定程度上的内存性能。高通方面指出，此次基准测试工具是最新版本，以保证图形基准测试时调动GPU等的顺畅，从而真正呈现结果。



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除此之外，高通还展示了一个有趣的手势拍照功能，与目前智能手机上利用摄像头识别的手势拍照不同，这台搭载了骁龙 845 能够在数米之外准确地完成快门的激活。其原理是手机在自拍的时候发出超声波，当用户摆手改变了超声波的反射速度，芯片里的类神经网络就能够识别并自动完成拍照。



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