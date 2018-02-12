【中关村在线新闻资讯】2月12日消息，近日有内部人士表示，美国有线电视巨头康卡斯特仍希望能够重启针对21世纪福克斯公司的收购。去年年底的时候21世纪福克斯曾经拒绝了康卡斯特的收购要约，当时康卡斯特的出价还要比迪士尼高。



传21世纪福克斯归属有变数：康卡斯特盼重启（图片来自于谷歌）

迪士尼和康卡斯特收购21世纪福克斯的资产基本相同，包括了21世纪福克斯影业和电视工作室，国际付费电视资产和部分美国有线电视网络。此前康卡斯特最终放弃了对于21世纪福克斯的收购，主要是因为如果进行收购，那么有很大的面临反垄断部门监察的风险。

此前软银公司曾经计划整合Sprint公司并上市，不过最终没有成功。随后又有传闻显示，软银正在和美国电信巨头康卡斯特进行秘密会谈，他们希望能够把Sprint转让出去，尽管之前软银还计划把Sprint公司作为他们美国战略的一个窗口。

有传言显示Sprint已经和康卡斯特以及Charter两家公司展开了排他性谈判，如果康卡斯特能够成功的收购Sprint，那么就很有可能改变整体美国电信行业的格局。本次谈判已经持续了两个月的时间了，预计到下个月月底的时候谈判就将结束。不过，康卡斯特也不排除入股Sprint的可能。

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