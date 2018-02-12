跟腾讯“和解”:网易云音乐这次能上岸吗

上周五，腾讯与网易云音乐之间的版权争斗算是还上了一个句号。在国家版权局的推动下，腾讯音乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致，相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的99%以上。

腾讯跟网易之间关于音乐版权的合作其实在2015年就已经开展，当时网易云音乐与当时的QQ音乐达成了版权转授协议，获得了规模大约为150万首的曲库。不过到了2017年8月，双方谈判破裂，后果就是网易云音乐从2017年8月10日起陆续下线了诸多受版权限制的音乐。

现在腾讯跟网易达成和解，也算是用户的幸事，终于能愉快的“抖腿”了。



网易云音乐这次能上岸吗（图片来自baidu）

腾讯网易和解为什么是国家版权局牵头？

腾讯音乐与网易云音乐和解本应该是商业行为，但是为什么这次是国家版权局牵头呢？这个问题很值得玩味。但也不难理解，就是腾讯自己作（zuo）的。

首先就是国内音乐的线上分发渠道，腾讯一手遮天。2016年7月，QQ音乐与酷狗音乐和酷我音乐背后的中国音乐集团合并，腾讯成为新音乐集团最大的股东。2017年5月，腾讯与环球音乐签订中国大陆地区数字版权分销战略性合作协议，至此已将环球音乐、索尼音乐、华纳音乐世界三大音乐公司在华独家版权牢牢捏在了手中。

也就是说腾讯音乐目前手里攥着环球、索尼、华纳、杰威尔音乐、英皇娱乐等出版娱乐公司的线上发行资源，覆盖近90%的资源。就市场占比来看，腾讯已经是垄断。

再次腾讯与网易云音乐之间，表面看版权续约谈判破裂，但腾讯有借助垄断优势打压竞争对手嫌疑。如2015年腾讯就封闭过网易云音乐在微信上的分享功能。而到了2017年，腾讯在版权谈判中，与虾米签订了音乐版权互换，却唯独跟网易云音乐谈判破裂。

统计据数据显示，移动APP音乐排行榜前五名分别为QQ音乐、酷狗音乐、网易云音乐、酷我音乐、虾米音乐，其中有三个来自腾讯旗下，分别为QQ音乐，酷狗音乐，酷我音乐，剩下两个是网易云音乐和虾米音乐。

所以正式腾讯在版权方面的优势跟竞争对手比太过玄虚，因此只能有相关部门出面才能解决问题。另外国家版权局在新闻稿中也已经善意的提箱腾讯，不要“玩火”。如国家版权局表示，一是先后约谈主要网络音乐服务商和主要音乐公司，要求其促进网络音乐全面授权、广泛传播，探索建立符合市场规律和国际惯例的网络音乐版权授权和运营模式；二是进一步加强网络音乐版权重点监管，要求网络音乐服务商和音乐公司加强音乐资源版权管理，积极建立良好的网络音乐版权生态。

版权和解后，网易云音乐就上岸安全？

版权和解之后，网易其实并不安全。首先最重要一点就是，版权命门依旧被腾讯所控制。

目前，网易云音乐自己能把控住的版权仅有AVEX（爱贝克思）独代版权（约100万首）、太合音乐（海蝶音乐）转授曲库、腾讯音乐娱乐集团转授曲库和一些独立厂牌。

虽说网易跟腾讯之间互相授权的音乐达到了99%以上，但是千万不要小看，剩余的1%。那可以是保证音乐流媒体App差异化竞争的关键。

2017年网易云音乐就表示其遭到下架的音乐仅占到曲库的1%，但是带来的影响是上百万用户表示，自己的歌单就变灰了，听不了啦。而且这是网易依靠运营优势多无法弥补的。

再者，网易云音乐跟腾讯之间的版权互换协议有没有时间限制，暂时未知。如果没有还好，如果有，那协议就是一张暂时停战协定。双方在版权上的竞争还会上演。

另外，在市场份额上，网易云音乐虽说在行业排名是第三。但是在关键数据上，如月活用户上远远被QQ以及酷我甩在身后。网易云音乐则唯一在用户均月流量使用上扳回一成，险胜QQ音乐。

如果要问网易云音乐该怎么办，就目前来看，单纯在靠运营，靠着评论区刷段子、刷情怀是不行的，唯独是拿出大把钞票去跟腾讯还有阿里抢版权资源。据了解，网易云音乐官方曾表示在2017年4月，曾活到7.5亿元的A轮融资，试问磊哥肯拿出多少钱来买版权呢？！

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