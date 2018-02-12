【中关村在线新闻资讯】2月12日消息，近日高盛集团分析师在接受采访时表示，随着特朗普税制改革的持续推进，苹果将会把将近2000亿美金回流到美国。同时，苹果很有可能将这笔资金用于收购事项，不过收购的对象还没有选定。



高盛预计苹果将回流2000亿美元资金：或用于收购（图片来自于谷歌）

高盛分析师Rod Hall认为，苹果公司上一次大规模收购还是针对Beats的收购，而随着资金的回流，苹果似乎也在调整着他们的收购战略。随着对于原创影视节目的追随，苹果公司最有可能收购的公司也变成了影视节目制作公司。

苹果公司在本月初的时候公开了截至2017年12月30日的2018财年第一季度财报。随后，他们也召开了例行的财报会议。苹果公司CEO蒂姆·库克在财报会议上表示，和上一季度一样，他对于中国市场的表现非常满意。

在第一财季中，苹果大中华区的营收为179.6亿美元，高于去年同期162.3亿美元。同时，这一营收数字也创下了全新的记录。库克也提到他对于中国市场的销售非常满意，iPhone是这一市场的销售核心。令人意外的是，iPad和Mac的在华市场份额也在逐步提高。

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