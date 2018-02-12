英美等政府网站被黑：电脑成挖矿机器

【中关村在线新闻资讯】2月12日消息，据美国科技新闻网站The Register报道，美国和英国政府机构的数千家网站被一组代码感染，导致访问受感染网站的电脑成了挖掘数字加密货币的矿机。美国和英国执法部门以及Texthelp发言人均未对此置评。



英美等政府网站被黑（图片来自baidu）

The Register称，共有4200多个网站感染了该恶意软件，这款恶意软件是英国软件公司Texthelp公司开发的Browsealoud工具的恶意版本，这款工具原本的目的是为有视觉问题的人朗读网页内容。

The Register表示，访问受感染网站的电脑会被迫运行专门挖掘“门罗币”的软件，从而为幕后黑客谋取利益。

Texthelp此前对The Register表示，为了制止这一黑客活动，他们已经停用了Browsealoud，该公司的工程团队也展开了调查。

早前曾有数据显示，现在很多网站都开始在网页脚本中藏匿挖矿代码，在用户访问时偷算力用于挖矿。来自Adguard的报告称也证实，也有5亿台电脑中招。，

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