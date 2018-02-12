    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    英美等政府网站被黑：电脑成挖矿机器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯】2月12日消息，据美国科技新闻网站The Register报道，美国和英国政府机构的数千家网站被一组代码感染，导致访问受感染网站的电脑成了挖掘数字加密货币的矿机。美国和英国执法部门以及Texthelp发言人均未对此置评。

    英美等政府网站被黑：电脑成挖矿机器
    英美等政府网站被黑（图片来自baidu）

    　　The Register称，共有4200多个网站感染了该恶意软件，这款恶意软件是英国软件公司Texthelp公司开发的Browsealoud工具的恶意版本，这款工具原本的目的是为有视觉问题的人朗读网页内容。

    　　The Register表示，访问受感染网站的电脑会被迫运行专门挖掘“门罗币”的软件，从而为幕后黑客谋取利益。

    　　Texthelp此前对The Register表示，为了制止这一黑客活动，他们已经停用了Browsealoud，该公司的工程团队也展开了调查。

           早前曾有数据显示，现在很多网站都开始在网页脚本中藏匿挖矿代码，在用户访问时偷算力用于挖矿。来自Adguard的报告称也证实，也有5亿台电脑中招。，

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：英美等政府网站被黑：电脑成挖矿机器http://news.zol.com.cn/678/6783554.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6783554.html report 834   【中关村在线新闻资讯】2月12日消息，据美国科技新闻网站The Register报道，美国和英国政府机构的数千家网站被一组代码感染，导致访问受感染网站的电脑成了挖掘数字加密货币的矿机。美国和英国执法部门以及Texthelp发言人均未对此置评。英美等政府网站...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP