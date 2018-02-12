【中关村在线新闻资讯】2月12日消息，随着MWC2018大会的临近，有关三星上半年旗舰机Galaxy S9的信息也多了起来。就在最近有爆料人表示，三星即将调整在中国地区的本地化政策，同时将聘请明星代言人。



三星S9国内将进行本地化调整：邀请品牌代言人（图片来自于谷歌）

据了解，有爆料人表示三星将在中国地区聘请品牌代言人，人选已经划定在朱亚文或者井柏然。三星之所以会进行这样的选择，主要是为了继续推动三星在国内品牌影响力的发展。目前，三星S9这款手机还没有确定国行版本何时发布。

三星已经确认将在MWC2018大会开幕前夕召开发布会，正式发布新旗舰Galaxy S9和S9+。现在跑分网站GeekBench的数据库中已经出现了Galaxy S9的跑分信息。

在GeekBench的单核/多核性能测试当中，这款手机分别取得了2378 / 8132的分数。这个成绩虽然略低于之前曝光的Galaxy S9+（2422 / 8351）和索尼H8266（2393 / 8300），但相比去年那些使用骁龙835处理器的设备的确有一定提升，但幅度并不算特别大。

除了骁龙845以外，部分Galaxy S9/S9+将使用三星自家的Exynos 9810处理器。虽然后者的性能表现目前还不得而知，但根据官方宣传，相比去年的Exynos8895，这款处理器的单核性能将提升2倍，多核性能提升40%，图形性能提升20%。







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