魅蓝E3获得入网许可:后置双摄+6G内存

【中关村在线新闻资讯】2月12日消息，工信部网站公布的信息显示，现在一款型号为M851Q的魅蓝新机现身工信部。根据此前曝光的消息，这款新机应该就是即将发布的魅蓝E3。



魅蓝E3获得入网许可（图片来自baidu）

魅蓝E3采用了纳米注塑工艺，穹顶式天线设计使得整机视觉一体性很强，采用侧面指纹识别，双摄像头位居左上角并呈竖形排列，右下角是魅蓝的Logo“mblu”。

硬件配置上，魅蓝E3采用了5.99英寸2160×1080显示屏，为18:9的全面屏设计。搭载八核处理器，CPU主频为1.8GHz，配备4/6GB内存+32/64/128GB存储，前置800万像素摄像头，后置1200万+2000万像素摄像头，电池容量为3300mAh。

另外，魅族还优化了Super mBack交互。即Super mBack轻触返回，重按回到桌面，长按息屏，上滑多任务，侧滑切换应用，长按滑动选择应用。

早前魅族高管李楠表示，由黄章打造的魅蓝手机将于今年6月份亮相，关于该机的详细信息李楠并未透露，不过采用全面屏是妥妥的了，毕竟这是当下的趋势。

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