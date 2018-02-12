【中关村在线新闻资讯】2月12日消息，近日国外加密货币专门网站Coindesk提到，英伟达公司首席执行官黄仁勋在接受采访时表示，加密货币相关业务现在对于英伟达的影响还不大，但在未来挖矿业务对于英伟达来说非常值得期待。



老黄承认挖矿对英伟达贡献：未来仍可期（图片来自于谷歌）

黄仁勋认为加密货币事实上是一个真实的东西，并不会最终消失，因此这对于未来的英伟达来说非常重要。目前，全世界的人们都已经接受了加密货币的存在，而英伟达则仍会把更多的精力放在CPU上，这也是英伟达最为重要的业务之一。

此前英伟达公司刚刚公布了新一季度的财报，上一季度的营收为29.11亿美元，与上年同期的21.73亿美元相比增长34%。随后，英伟达公司CEO黄仁勋在财报会议上表示，他们公司的体量已经超过AMD十倍以上。

如果从市值上来考察的话，英伟达确实已经达到了AMD的十倍以上。黄仁勋认为，英伟达现在已经与众多的合作伙伴在各个领域进行拓展，许多供应商也在向他们供应产品。一些记者认为，黄仁勋的这些说法主要是为了抨击AMD所谓的“市场上GPU供不应求还有显存短缺”这一观点。

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