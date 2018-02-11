反弹乏力！比特币价格再度跌破8000美元

【中关村在线新闻资讯】2月11日消息，加密货币交易平台Bitstamp的行情信息显示，比特币价格继2月9日之后再次跌破8000美元，目前价格约为7990美元。



比特币价格再度跌破8000美元（图片来自baidu）

另据CoinMarketCap的数据，过去24小时，比特币价格呈持续下跌趋势，跌幅现为9.70%。就在几天前，比特币价格刚从5922美元强势上升至8500美元，涨幅高达45%。

据了解，2017年12月，比特币价格曾经达到顶峰，近20000美元，如果当时购买，在过去一个月的时间里，财富蒸发一半多。就在上周，比特币更是接连暴跌，连续跌破10000美元关口；9000美元关口；8000美元关口。

另外，美银已经开始下调信用卡交易，尽管其借记卡还不受禁令的影响。花旗银行已经宣布不再支持购买数字货币，而摩根大通的新规则将于今天生效。

摩根大通发言人玛丽•珍•罗杰斯（Mary Jane Rogers）表示，该银行决定对数字货币的购买实施限制，因为公司不想承担与之相关的风险。

除此之外，Capital One也禁止其客户使用信用卡购买数字货币。而且主要的信用卡网络和提供商最近改变了数字货币购买的条款。

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