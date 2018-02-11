都8102年了 微软居然还想着Always Connected PC

微软官方在上周宣布，今年的Build 2018微软开发者大会将于5月7日至9日在美国西雅图举办。今年的Bulid大会将包含多种主题，其中Always Connected PC计划将会是重头戏。从字面意思上看，这个主题的大意就是“始终与PC连接”，但这在笔者看来却为微软感到担心。

就在差不多十年前智能手机刚刚兴起时，笔者曾与朋友就讨论过智能手机的发展会是怎样的，当时我们期待的是电池技术的突破能够让手机运行exe文件，但显然现在来看这个想法非常可笑，因为手机已经形成了自己独立的一套应用场景和规范，而不是作为电脑的替代品。

其实这么想的并不是只有我和我的那个朋友，当年在智能手机初期，将“可以实现电脑的某某功能”作为手机卖点的产品和公司并不少见，比如给手机加个键盘、加个扩展坞等等。而这正是“电脑中心主义”的思维惯性而想当然的产物，结果我们也都知道了。



有多少人真的用过这样的设备？

而当智能移动设备、智能穿戴设备、智能家居逐渐起来之后，“电脑中心主义”就从“一切像电脑”变成了“一切以电脑为中枢驱动”，但现在我们会发现，串连我们整个智能家具也并不是电脑。

可以说，这十年来业界都在让人们看到“电脑中心主义”瓦解的整个过程，这不仅仅是市场上的电脑销量逐渐萎缩，也不是说电脑变得不再重要了，而是将电脑作为整个智能终端的核心这样的观念已经日趋变得不再现实。

而微软在这个时候还在提出“Always Connected PC”就显得非常不合时宜。我们免不了认为微软仍然呆在它的舒适区内不想走出来。

为什么现在我会质疑“Always Connected PC”？这其实非常容易理解，因为这完全没有必要。下面我会进行解释。

首先，我们为什么会有希望由电脑来驱动串连所有智能设备的想法？本质上就是看中了电脑的运算力，觉得以电脑的强大运算能力可以支撑得起这些设备运行。但事实上的情况是，随着芯片技术的发展，所有智能设备的运算能力已经能够维持独立运行了，根本用不到电脑来代替。



移动芯片的运算力已经能够满足家庭需求

所以到最后，电脑唯一需要做的就仅仅是将各个设备的数据进行整合，方便统一管理。相信不少人都曾想象过这样的场景：打开电脑，弹出一个功能窗口，上面有电灯、冰箱、电视、游戏机、空调等所有设备的接入数据，我们可以分别给它们进行设定。但看看现在，我们其实更多的是在用手机做这样的事，而并不是电脑。

事实上，这个工作笔者认为最后会交给智能音箱这样的设备，或是未来可能会出现的具有可视化能力的小型全息投影设备来完成，但绝不会是电脑。

那么是不是电脑就会被淘汰呢？当然不是，电脑有它自己的生存空间，在生产力工具领域电脑有着不可替代的地位，而且在游戏领域也大有可为。事实情况也是这样，我们仔细想想现在很多人用电脑就是工作和打游戏，否则就没有什么开机的必要了。



其实游戏全球更多玩家也是选择专门的游戏机

微软现在提“Always Connected PC”无非是自家的基础全在于此，舍不得割弃几十年来电脑在整个领域形成的地位。但微软必须要知道的是，PC不会是万物互联的中心，它只是万物互联中的一环。

其实这两年的消费观念也在发生变化，以前我们总希望有那么一种设备或是一套系统，能够解决左右的问题，但是现在更倾向于专门的设备做专门的事情，需要整合的仅仅是数据而已。如果微软继续抱着电脑中心的思维不放，今后可能会出现更大的问题。

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