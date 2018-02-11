2月25日发！三星S9搭骁龙845现跑分曝光

【中关村在线新闻资讯】2月11日消息，三星已经确认将在MWC2018大会开幕前夕召开发布会，正式发布新旗舰Galaxy S9和S9+。现在跑分网站GeekBench的我数据库中已经出现了Galaxy S9的跑分信息。



三星S9搭骁龙845现跑分曝光（图片来自腾讯）

在GeekBench的单核/多核性能测试当中，这款手机分别取得了2378 / 8132的分数。这个成绩虽然略低于之前曝光的Galaxy S9+（2422 / 8351）和索尼H8266（2393 / 8300），但相比去年那些使用骁龙835处理器的设备的确有一定提升，但幅度并不算特别大。

除了骁龙845以外，部分Galaxy S9/S9+将使用三星自家的Exynos 9810处理器。虽然后者的性能表现目前还不得而知，但根据官方宣传，相比去年的Exynos8895，这款处理器的单核性能将提升2倍，多核性能提升40%，图形性能提升20%。

早前消息，三星Galaxy S9将采用一块5.8英寸的显示屏，同时搭载了高通骁龙845处理器。这款手机背部已经搭载1200万像素单摄像头，光圈最高为F/1.5，支持超级慢动作视频拍摄，前置摄像头为800万像素。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，支持无线充电。

此外，三星S9+配备6.2英寸全面屏，搭载骁龙845（国行、美版等），配备6GB+64GB内存，3500mAh电池支持无线充电。

三星将在2月25日在西班牙巴塞罗那举办Galaxy S9和S9+的产品发布会。至于大家关心的售价，从最新曝光的信息看，S9行货价格会是5288元起，而且也比S8当初上市的价格低。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：2月25日发！三星S9搭骁龙845现跑分曝光http://news.zol.com.cn/678/6782741.html