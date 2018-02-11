【中关村在线新闻资讯】2月11日消息，此前曾有传闻表示夏普今年将会推出多款全面屏手机，去年也曾推出Aquos S2并带到了国内市场。就在最近，工信部的网站上出现了夏普Aquos S3的定妆照，这款手机依旧是采用全面屏设计。



夏普Aquos S3现身工信部：全面屏+后置双摄（图片来自于谷歌）

从目前获得的消息来看，Aquos S3也会采用全面刘海屏，而边框也将进一步的收窄。同时，该机的指纹识别模块依旧被放在了手机的背面。由于之前富士康曾经代工了iPhone X，因此夏普的这款手机也在外形上与iPhone X比较相似。

从配置上看，该机采用5.99英寸1080p显示屏，搭载2.2GHz八核处理器，4/6GB内存+64/128GB组合，前置1600万+后置1200+1300万双摄配置，电池容量为3100mAh。

此前夏普曾经宣布过，他们将在今年1月16日召开新品发布会，不过最终这场发布会还是没有召开。从现在的状况来看，这款手机很有可能于MWC2018在巴塞罗那正式公开。

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