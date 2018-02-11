HomePod被吐槽贵 传苹果年底会推出廉价版

【中关村在线新闻资讯】2月11日消息，美国罗森布拉特证券分析师Jun Zhang日前在发给投资者的报告中指出，苹果可能会在今年秋天推出低配版的HomePod。



传苹果年底会推出廉价版HomePod（图片来自baidu）

分析师在报告中指出，低配版HomePod的售价将在150-200美元（约合人民币944-1260元）之间，相比标准版349美元（约合人民币2200元）的价格要低了不少。目前亚马逊Echo的价格为180美元，谷歌的Google Home甚至更低，仅为129美元，

至于这款廉价版HomePod会做出怎样的改变，报告当中并未提及。不过可以预见到的是，音质是最有可能出现缩水的地方。

据了解， 早前Loup Ventures对三台HomePod进行独立测试，一共询问了782个问题，HomePod理解了99.4%，但是它只答对了52.3%，和竞品对比排名倒数第一。

当然，HomePod也有亮点，它在本地化方面表现不错，比如询问它附近的咖啡馆，在这方面HomePod击败了亚马逊Alexa和微软Cortana，不过仍然逊于Google Home。另外测试者对其音质评价超高。

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