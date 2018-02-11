苹果全产品线新品曝光 退步还是创新？

2018年已经过去了近一个半月，苹果新一代的产品也陆续被曝光。日前，Rosenblatt证券公司的分析师Jun Zhang在一份投资备忘录做了比较全面的分析和前瞻。



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在iPhone方面，据悉苹果会推出6.5寸的iPhone X Plus将支持全新的Apple Pencil，而且同样适配iPad Pro。第二款手机则是iPhone SE 2代，延续单手小尺寸设计，但改用A10(X)芯片以确保性能。此外，iPhone 8 Plus还将红色款。



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iPad方面，新款iPad也会用上刘海屏（专挑不招人待见的功能），也就是TrueDepth系统，具备人脸识别功能，丰富和拓展苹果在相关生态的布局和渗透。



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在智能硬件上，苹果也像亚马逊一样，在准备一款廉价版的HomePod音箱，价格只需要200美元左右，而且在音质方面并不会有缩水。



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总的来说，现在的苹果在创新方面有些差强人意，也开始了“科技以换色（壳、尺寸）为本”的套路。相比乔帮主的时代，真的是差太多。

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