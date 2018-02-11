【中关村在线新闻资讯】2月11日消息，近日有乐视员工向《中国经营报》爆料，目前乐视网对于已离职员工的欠薪问题依旧没有解决。 相关法院已经与离职员工进行沟通，按照拖欠薪酬判决书的50%支付欠薪，不过剩下的部分将不会解决。



乐视员工欠薪仅一半可解决：先到先领取（图片来自于谷歌）

爆料的员工还提到，是否接受这一方案的选择权还是在员工的手中，不过先同意的人可以先领到拖欠的薪酬。目前还不清楚乐视将拿出多少钱来解决欠薪问题，不过他们将会按照欠薪的立案顺序来解决问题。因此，春节之前是否能够拿到薪酬仍旧是个问题。

此前国外媒体路透社报道，乐视网在今年到期的债务将会达到56.2亿元，而这些负债也占到了他们债务总额的三分之二。同时，随着最近复牌之后股价的下跌，今年乐视网股价下跌也将达到10%。

自复牌开始，乐视网的股价已经连续九天实现了股价跌停牌。目前，乐视网的总贷款和金融负债总额为92.9亿元(约合15亿美元)，并将于今年到期。不过，乐视网并没有透露负债的更多细节。乐视网现在的市值为237亿元，最巅峰的时候则达到了1530亿元。

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