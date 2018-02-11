【中关村在线新闻资讯】2月11日消息，近日阿里巴巴公司正式对外宣布， 他们与北京居然之家投资控股集团有限公司达成了战略合作。阿里巴巴将向居然之家注资54.53亿元人民币，并持有其15%的股份。双方将在家居领域开启新零售的全新时代。



阿里巴巴发力新零售：向居然之家注资54.53亿元（图片来自于谷歌）

在与阿里巴巴合作之后，居然之家卖场的全面数字化升级将迅速推进，同时打通阿里巴巴和居然之家的会员系统，并进一步的推动消费者的使用体验提升。阿里巴巴自去年开始就一直在推进新零售业务的发展，新零售从单点破局已发展到跨界融合、全产业聚力的新阶段。

最近阿里巴巴在投资领域持续兴风作浪，上周的时候阿里巴巴集团、文投控股与万达集团共同宣布，阿里巴巴、文投控股以每股51.96元收购万达集团持有的万达电影12.77%的股份。此次投资阿里巴巴出资46.8亿元、文投控股出资31.2亿元，分别成为万达电影第二、第三大股东，至此万达集团仍为万达电影控股股东，持有48.09%的股份。

根据合作协议，两家战略投资者将利用自身优势与万达电影开展全面战略合作。阿里巴巴将利用大数据及内容网络平台，支持万达电影发展。文投控股将与万达电影在院线加盟、影院广告等业务方面开展全面合作，文投集团利用丰富的土地和旅游资源与万达集团开展文化旅游合作。三家企业承诺所持万达电影股票至少锁定两年。

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