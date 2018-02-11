【中关村在线新闻资讯】2月11日消息，近日微信官方对外发布公告，公告中显示微信团队将会对于公众号的注册进行限制。新规则下，公众号注册数量个人上限由原来的5个调整为2个，组织类由原来的50个调整为5个。



微信公众号将对注册进行限制：个人2个企业5个（图片来自于谷歌）

微信此次调整公众号的注册数量，主要还是为了净化微信公众号的环境。同时微信还提到，如果有多个账号需求，相应个人和组织可发起申请流程，经微信公众平台初审，并报互联网信息内容主管部门审批同意后，将适当放宽帐号注册数量 。

以下为微信公众平台公告原文：

根据《互联网用户公众账号信息服务管理规定》第七条：“互联网用户公众账号信息服务提供者应当对同一主体在同一平台注册公众账号的数量合理设定上限”，为贯彻落实相关政策法规，打造健康有序的内容生态，在互联网信息内容主管部门的指导下，为切实履行平台主体责任，进一步加强帐号管理，即日起，公众号注册将做以下调整：

1.个人主体注册公众号数量上限由5个调整为2个；

2.组织类主体注册公众号数量上限由50个调整为5个。

根据实际情况，确需多注册帐号的组织和个人，可在注册时发起申请流程，经微信公众平台初审，并报互联网信息内容主管部门审批同意后，将适当放宽帐号注册数量。

让我们共同努力，为用户提供绿色、健康的网上生态环境。

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