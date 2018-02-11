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    Uber与谷歌无人驾驶技术纠纷案达成和解

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

            中关村在线新闻资讯】2月11日消息，谷歌母公司Alphabet旗下无人驾驶汽车公司Waymo宣布，已与Uber就双方之间的无人驾驶技术有关诉讼达成和解。

    Uber与谷歌无人驾驶技术纠纷案达成和解
    Uber与谷歌无人驾驶技术纠纷案达成和解（图片来自baidu）

            和解协议上规定，Uber将向Waymo支付2.45亿美元现金。早前Waymo曾寻求至少10亿美元（约合7.548亿英镑）的赔偿金，并要求Uber公开道歉的条件来达成和解。

          据了解，Waymo在2017年5月起诉Uber窃取自动驾驶技术资料。谷歌前员工安东尼·莱万多夫斯基在离职时涉嫌窃取14000份机密文件，离职之后他创办了自动驾驶卡车公司。没过几个月，Uber以6.8亿美元收购该公司，让莱万多夫斯基主管公司的无人驾驶汽车项目。

            Uber CEO达拉·科斯罗沙西（Dara Khosrowshahi）则发表博文，坚称Uber并未拿到Waymo的商业机密，而且“我们也不相信Uber曾在自己的无人驾驶技术中使用Waymo的任何专有信息”。但科斯罗沙西表示这两家公司正在展开合作，以确保Uber的激光雷达和软件真正是自主开发的。

           目前莱万多夫斯基已经被Uber扫地出门。Waymo认为，Uber仍然有可能在自己的自动驾驶技术中使用偷来的资料，虽然莱万多夫斯基已经离职，这种可能性仍然无法排除。

           莱万多斯基被指盗取的数据包括电路板蓝图和涉及激光雷达（LiDAR）系统的信息，这种系统是无人驾驶汽车传感器的关键组件，对地图技术来说也至关重要。

    　　Uber CEO达拉·科斯罗沙西还称，“我已向Alphabet表示，Uber ATG（先进技术集团）极其出色的职员们正在集中致力于确保我们的开发工作代表着Uber最好的创新和最好的无人驾驶技术体验。”

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6782368.html report 1339 【中关村在线新闻资讯】2月11日消息，谷歌母公司Alphabet旗下无人驾驶汽车公司Waymo宣布，已与Uber就双方之间的无人驾驶技术有关诉讼达成和解。Uber与谷歌无人驾驶技术纠纷案达成和解（图片来自baidu）和解协议上规定，Uber将向Waymo支付2.45亿美元现金。早前Waymo曾寻求...
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