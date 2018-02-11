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    苹果HomePod被虐哭：回答准确率垫底

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

       中关村在线新闻资讯】2月11日消息，苹果智能音箱HomePod已经上市开卖，风险投资机构Loup Ventures对苹果智能音箱HomePod进行了一系列测试，结果HomePod的回答准确率相比较其他友商产品竟然排名垫底。

    苹果HomePod被虐哭：回答准确率垫底
    苹果HomePod被虐哭（图片来自baidu）

           Loup Ventures对三台HomePod进行独立测试，一共询问了782个问题，HomePod理解了99.4%，但是它只答对了52.3%，和竞品对比排名倒数第一。

          和HomePod一同参与测试的有Google Home、亚马逊Alexa、微软Cortana等，它们分别答对了81%、64%和57%，其中Google Home的成功率最高。

          当然，HomePod也有亮点，它在本地化方面表现不错，比如询问它附近的咖啡馆，在这方面HomePod击败了亚马逊Alexa和微软Cortana，不过仍然逊于Google Home。另外测试者对其音质评价超高。

            Loup Ventures表示，随着时间推移，HomePod在AI领域将更加完善，虽然“智商”很低，但是出色的音质是它的优势所在。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果HomePod被虐哭：回答准确率垫底http://news.zol.com.cn/678/6782213.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6782213.html report 840    【中关村在线新闻资讯】2月11日消息，苹果智能音箱HomePod已经上市开卖，风险投资机构Loup Ventures对苹果智能音箱HomePod进行了一系列测试，结果HomePod的回答准确率相比较其他友商产品竟然排名垫底。苹果HomePod被虐哭（图片来自baidu） ...
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