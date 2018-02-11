【中关村在线新闻资讯】2月11日消息， 尽管一直身处于谷歌Waymo的专利诉讼之中，不过Uber公司的经营已经走上了正轨。在最近的庭审中，调查人员表示上个月在获得软银12.5亿美元投资之后，Uber公司的估值已经达到了720亿美元。



越被告越赚钱 Uber公司最新估值已超720亿美元（图片来自于谷歌）

一些分析人士表示，这样的数字还是比较合理的。之前Uber公司的市值在算上软银向Uber投资的12.5亿美元，他们的估值应该在700-710亿美元之间。如果再加上一些没有公开的投资，那么达到720亿美元的估值还是比较合理的。

此前Uber公司新任CEO达拉·科斯罗萨西在接受采访的时候表示，他认为随着公司业务的不断成熟，Uber公司有希望在三年内实现盈利。

从过往的数据来看，Uber每年的亏损额高达数十亿美元，实现盈利是公司最重要的一个转变。科斯罗萨西称Uber将继续寻求积极扩张，但也将设法提高效率。他并未给出实现盈利的具体时间，不过他预计盈利将会在2022年到来。

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