【中关村在线新闻资讯】2月11日消息，高通公司与博通公司的收购交易从去年年底一直延续到了今年。就在最近，高通再一次的否决了博通的收购要约。尽管很多人认为这样的表态依旧证明博通没有出够钱，不过在高通眼里还有其他的一些原因让他们拒绝收购要约。



不光是因为钱！高通拒绝博通收购因怕失去客户（图片来自于谷歌）

高通认为，如果他们接受了博通的收购要约，那么势必将失去两家重要客户，这两家客户在芯片领域与高通的合作都是10亿级别的。目前高通最重要的客户是三星、苹果、OPPO、vivo、小米、索尼、LG等公司，因此这两家不希望博通收购高通的公司很有可能是苹果和三星。

高通公司CEO史蒂夫·莫伦科普夫曾表示，博通与高通之间并不具备谈判收购的基础，因为博通给出的1050亿美元价格太低。同时高通股东曾经对博通表示，他们希望最少得到每股80美元的报价。

知情人士还透露，博通还计划向高通提供高于正常水平的“分手费”，以防监管机构阻挠该交易。一般来说，这样的“分手费”大约相当于交易规模的3%到4%。甚至，博通CEO陈福阳可能决定在最后时刻大幅修改条款。

高通股东将于3月6日进行投票，决定是否以博通的提名取代董事会。即便高通批准了交易，也不清楚交易最终是否能实际完成，监管机构很可能对这笔交易进行反垄断调查。







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