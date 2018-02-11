补丁也没用！黑客破解任天堂Switch运行Linux

【中关村在线新闻资讯】2月11日消息， 黑客组织fail0verflow分享了运行Debian（一个Linux发行版）的任天堂Switch的图片，并声称任天堂未来通过固件补丁也修复不了该漏洞。



黑客破解任天堂Switch运行Linux（图片来自baidu）

根据fail0verflow的说法，Nvidia Tegra X1片上系统的启动ROM存在漏洞。当Switch启动时，它会读取并执行存储在只读存储器（ROM）中的一段代码，该代码包含有关启动过程的说明。这意味着当Nvidia制造它时，启动ROM就已经被存储在芯片上，之后不能被修改。即使任天堂发布软件更新，这个软件更新也不会影响启动ROM。而且由于Switch在按下电源按钮后立即加载启动ROM，所以无法绕过它。

唯一的解决办法就是制造新的Nvidia Tegra X1芯片，所以任天堂可能会要求Nvidia来解决这个问题，这样新的Switch就不会有这个漏洞。

如果fail0verflow决定分享这个漏洞的话，我们猜测可能会带来一些自制软件和盗版游戏的问题，这显然会对任天堂的收入产生影响。

据了解，任天堂早前在财报中表示，Nintendo Switch主机在全球已经售出了1486万台。同时，这款全球大卖的主机也售出了5257万份软件。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：补丁也没用！黑客破解任天堂Switch运行Linuxhttp://news.zol.com.cn/678/6782175.html