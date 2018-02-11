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    早报：华为P20渲染视频曝光 后置三摄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    科技早餐

    ●华为P20渲染视频曝光 后置三摄

    　　爆料达人OnLeaks日前曝光了华为P20的渲染视频，用以展示该机的外观。从视频中看，华为P20正面采用“刘海式”全面屏设计，有两颗摄像头，一颗用来面部识别。

    　　更令人在意的是背部的三颗摄像头，成垂直形排列。此外指纹扫描也没有被放弃，而且是放在了正面的底部。该机将于3月27日在巴黎发布。

    Z点评：之前OnLeaks还曝光了P20 Plus和P20 Lite。

    早报：
    华为P20渲染图（图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6782050.html report 1305 【科技早餐】●华为P20渲染视频曝光 后置三摄　　爆料达人OnLeaks日前曝光了华为P20的渲染视频，用以展示该机的外观。从视频中看，华为P20正面采用“刘海式”全面屏设计，有两颗摄像头，一颗用来面部识别。　　更令人在意的是背部的三颗摄像头，成垂直形排列。此外...
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