早报：华为P20渲染视频曝光 后置三摄

【科技早餐】

●华为P20渲染视频曝光 后置三摄

爆料达人OnLeaks日前曝光了华为P20的渲染视频，用以展示该机的外观。从视频中看，华为P20正面采用“刘海式”全面屏设计，有两颗摄像头，一颗用来面部识别。

更令人在意的是背部的三颗摄像头，成垂直形排列。此外指纹扫描也没有被放弃，而且是放在了正面的底部。该机将于3月27日在巴黎发布。

Z点评：之前OnLeaks还曝光了P20 Plus和P20 Lite。



华为P20渲染图（图片来自网络）

【行业热闻】

●迅雷回应摸金狗欠薪事件



有媒体报道称，深圳市摸金狗信息服务有限公司(原迅雷大数据信息服务有限公司）疑似高层跑路，公司出现欠薪事件，引发员工集体讨薪。迅雷公司发公告称，已无法参与对方管理经营，但管理层决定拨付专项股东借款用于发放欠薪。

●Facebook数千万美元扶持社区领袖

Facebook日前启动了社区领导力计划，该计划旨在推动投资建设社区的人。Facebook承诺出资数千万美元，其中包括1000万美元的赠款，将有5人获得。居民的提议将获得100万美元的奖励，研究员将获得最多5万美元社区倡议奖励。

●英伟达CEO黄仁勋解读财报

英伟达CEO黄仁勋对英伟达本周五发布的第四季度财报进行了解读。黄仁勋表示，英伟达正在努力将GPU产品投放至游戏市场，游戏市场规模很大，游戏开发商可以投入巨资，带来更高的生产价值。

●三星送平昌冬奥会运动员每人一部Note 8

韩国平昌冬奥会正式开幕，作为东道主的三星也是大手笔，给所有参加平昌冬奥会的运动员和国际奥委会官员赠送一部Galaxy Note 8奥运定制版，大约4000部，约2000万元。

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