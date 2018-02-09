泯恩仇？腾讯音乐与网易云音乐达成版权合作

【中关村在线新闻资讯】2月9日消息，援引自“国家版权”微信公号发布消息，今日腾讯音乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致，相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的99%以上，并商定进行音乐版权长期合作，同时积极向其他网络音乐平台开放音乐作品授权。



腾讯音乐与网易云音乐达成版权合作（图片来自baidu）

腾讯音乐与网易云音乐此次就网络音乐版权达成合作，有利于网络音乐作品的全面授权和广泛传播，对维护网络音乐版权良好秩序、建立网络音乐版权良好生态起到积极作用。

自2015年国家版权局组织开展网络音乐版权秩序专项整治以来，网络音乐侵权盗版得以有效遏制，网络音乐版权秩序明显好转。此后，如何在加强版权保护的同时促进音乐作品的更广泛传播，成为网络音乐产业面临的重要问题。

对此，国家版权局多措并举，积极进行监管和协调，一是先后约谈主要网络音乐服务商和主要音乐公司，要求其促进网络音乐全面授权、广泛传播，探索建立符合市场规律和国际惯例的网络音乐版权授权和运营模式；二是进一步加强网络音乐版权重点监管，要求网络音乐服务商和音乐公司加强音乐资源版权管理，积极建立良好的网络音乐版权生态；三是推动腾讯音乐与网易云音乐解决长期以来的版权纠纷和争议，协调双方开展音乐版权合作。

此次腾讯音乐与网易云音乐的版权合作，是国家版权局贯彻落实党的十九大精神，巩固网络音乐版权整治成果、推动网络音乐广泛传播的又一积极成果，是主要网络音乐服务商致力于为广大网民更好地提供音乐服务、共同推动网络音乐产业有序发展的积极举措。

下一步，国家版权局将继续积极推动网络音乐各方遵守版权法律法规、市场规则和国际惯例，通过优质服务、公平竞争、差异化发展，建立完善规范有序、持续发展的网络音乐授权、运营模式，促进网络音乐产业繁荣健康发展。

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