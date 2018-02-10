比特币缘何被禁？研究:近一半交易涉非法活动

【中关村在线新闻资讯】2月10日消息，根据澳大利亚一项新的调查显示，大约有1/4的比特币用户和近1/2的比特币交易都与非法活动有关。



研究:近一半比特币交易涉非法活动（图片来自baidu）

另外，每年近720亿美元的非法交易活动都倍发现跟比特币存有关联，该规模与美国和欧洲的非法毒品市场规模旗鼓相当。

研究团队指出，虽然现在没有直接的证据显示这种更快速、更有效的支付方方式正在推动黑市规模增长，但它却可能成为旧式犯罪活动的新一种支付方式。

根据早前消息， 比特币值暴涨的背后充斥着不法分子利用其作为洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。2017年六月，英国、乌克兰、俄罗斯、丹麦等地都爆发一种名为Petrwrap或者Petya的勒索病毒。而黑客要求受害用户支付价值300美元的比特币。

除此之外，被端掉暗网之一“丝绸之路”，上面充斥着像毒品、色情、黑客、杀手……等沦丧底限的交易在上面都可以轻易地被搜索到。而该平台上所有非法物品均通过比特币交易，价格标准不一。

另外比特币的高度匿名机制也被不法分子所利用。警察或者说任何人都可以看到比特币账户的地址，看到里面的钱，却无法干涉里面的比特币使用。即便是能追踪到最后的地址，但是虚拟账户跟现实中的人也是很难建立起连接，在加上经过几次转账后就无法分清比特币的来源了。

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