传蚂蚁金服欲融资50亿美元 估值超1000亿美元

【中关村在线新闻资讯】2月9日消息， 路透社援引消息人士的说法称，蚂蚁金服正计划通过股份增发融资最多50亿美元，而估值将超过1000亿美元。



传蚂蚁金服欲融资50亿美元（图片来自baidu）

报道称，蚂蚁金服正在讨论为此轮融资指定顾问方。此轮融资预计将在未来几个月内完成。据了解，蚂蚁金服上轮融资是在2016年，当时的估值约为600亿美元。消息人士称，新一轮融资的估值将为800亿至1000亿美元。

对此报道，蚂蚁金服拒绝予以置评。目前尚不清楚，蚂蚁金服计划如何使用这笔资金。

另外有分析人士称此轮融资意味着，蚂蚁金服距离上市又更进一步。今年2月1日，阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布，根据2014年双方签署的战略协议，并经阿里巴巴董事会批准，阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。

阿里巴巴的这一行动，被很多业内人士解读为阿里巴巴正为蚂蚁金服上市做准备。近年来，IPO前融资在中国公司中非常常见，主要目的是在上市前确定估值，扩大投资者规模。

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