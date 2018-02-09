【中关村在线新闻资讯】2月9日消息， 近日英伟达公司刚刚公布了新一季度的财报，上一季度的营收为29.11亿美元，与上年同期的21.73亿美元相比增长34%。随后，英伟达公司CEO黄仁勋在财报会议上表示，他们公司的体量已经超过AMD十倍以上。



黄仁勋放下豪言：公司体量已是AMD十倍以上（图片来自于谷歌）

如果从市值上来考察的话，英伟达确实已经达到了AMD的十倍以上。黄仁勋认为，英伟达现在已经与众多的合作伙伴在各个领域进行拓展，许多供应商也在向他们供应产品。一些记者认为，黄仁勋的这些说法主要是为了抨击AMD所谓的“市场上GPU供不应求还有显存短缺”这一观点。

此前华尔街投资银行杰富瑞的分析师在接受采访时表示，英伟达公司最近在人工智能领域获得了极大的成功。凭借人工智能领域的成功，英伟达的股价在近期实现了连续上涨的成绩。

杰富瑞分析师Mark Lipacis认为，图形处理芯片和Volta芯片得到了不同市场的青睐。这两项业务将在未来18至24个月带来惊喜，因此英伟达股票仍是投资者的上佳之选。Lipacis也继续把英伟达的股票设定为买入级。

如果一切顺利的话，英伟达公司将拿下人工智能芯片市场80%的利润。Lipacis认为英伟达正在复制苹果和微软的成功轨迹。英伟达2019财年的每股收益将为4.12美元，高于华尔街一致预期的4.00美元。











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