【中关村在线新闻资讯】2月10日消息， Space X近几天发射的猎鹰重型火箭成为了全世界热议的话题。不过，这次猎鹰重型火箭的发射在俄罗斯航天局看来这只是一种营销手段。俄罗斯航天局发言人布伦科夫认为，SpaceX这次并非一个阴谋，但是应该是一个好把戏。



俄罗斯方面不屑SpaceX火箭：只是新噱头（图片来自于推特）

布伦科夫提到之所以他们认为这是一种把戏而非是一个不错的成就，主要是因为他们把特斯拉汽车送上了太空。布伦科夫认为此次猎鹰重型火箭上天主要是为了推销特斯拉汽车，而非继续发展太空技术。除了推销汽车之外，提振股东对于特斯拉的信心也是布伦科夫指出的其中一种原因。

本周三的时候，SpaceX旗下的新型火箭“重型猎鹰”（Falcon Heavy）首飞成功，这是目前现役火箭中运力最强的的火箭型号。“重型猎鹰”火箭是自土星5号（Saturn V）以来，运力最强的火箭。在它首飞前，SpaceX首席执行官、硅谷“钢铁侠”马斯克也非常忐忑。最终，“重型猎鹰”火箭首飞结果并没有让马斯克失望。

此次发射是在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心39A发射台进行。“重型猎鹰”的首次飞行将搭载马斯克的一辆红色特斯拉Roadster跑车，车上还会播放1969年戴维·鲍伊的经典歌曲《太空怪人》。这辆跑车将在太空中漂浮数十亿年时间。

“重型猎鹰”火箭是自土星5号（又称“农神五号”）运载火箭后，运力最强的火箭。据了解，“重型猎鹰”高69.2米，近地轨道载荷达63.8吨，采用芯级并联的结构设计，由三枚经改装的“猎鹰九号”火箭组装而成。运力几乎是现役火箭——联合发射同盟（United Launch Alliance）旗下德尔塔4号重型火箭（Delta4-heavy）的2倍。







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