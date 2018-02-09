从14年被逮捕到本周，快播的CEO王欣已经远离了互联网行业三年多的时间。人脉未断的他刚刚出狱就被好友姚劲波和何小鹏接走去接风洗尘，足见起码在行业内，王欣的入狱没有影响到人们对他的看法。不过对于即将重回互联网行业的王欣来说，考验依旧艰巨。



王欣出狱了，这些年落下的课要怎么来补（图片来自于weibo）

有多个传言都表示众多投资机构已经盯上了王欣，还没出狱的时候就曾经有人与他进行了接触。当然，没有任何传言提到是哪家公司与王欣进行了接触，也没有人爆出王欣自己究竟是什么看法，这些事情在巨大新闻噱头面前似乎已经无人关心。

何小鹏昨天发了微博，除了王欣的近照之外，他也提到王欣对于当下的人工智能和区块链等技术还是可以侃侃而谈的。耐人寻味的是，不知道是资本原因还是什么不可名状的原因，何小鹏最终还是删除了这条微博，然而几位好友的图片还是留在了各大媒体的头条上。

细数王欣从被逮捕到出狱的日子里，互联网的格局已经发生了翻天覆地的变化。他万万想不到，当初做GIF制作软件的公司，能够在今天成为拥有几亿用户的视频和直播平台。视频网站的龙头也不再是阿里收购的那两家公司，而是悄然转向了腾讯视频和爱奇艺。



王欣出狱了，这些年落下的课要怎么来补（图片来自于谷歌）

从何小鹏的口中我们可以看到，王欣对于区块链和人工智能这些新技术还是了解一些的，显然他的思想还没有脱离时代。在狱中他显然已经了解到了一些有关目前科技行业的风口。不过对于快播来说，想要东山再起显然还是要立足于视频市场。

有人统计过，王欣入狱期间，中国互联网出现了起码7个新风口，包括O2O、共享单车、视频直播、新零售、短视频、区块链以及人工智能。如果从这些风口中去考量王欣下一步究竟要进入哪个行业，其实还是比较困难的，毕竟哪个行业都有难念的经。

和王欣老本行最为贴近的，莫过于视频直播和短视频这两种产品，甚至说两种产品还可以合成一个，毕竟许多短视频应用中早已经加入了直播功能。如果分析一下现有的短视频和直播市场，你就会发现王欣如果这个时候进入仍然是比较困难的。

短视频市场目前在一些专业人士眼里已经趋向于饱和。从最早出现的美拍和秒拍，到后来的快手app和梨视频，直到现在当红的火山和抖音，短视频市场现在并不缺乏有竞争力的选手。目前国内大部分的短视频应用都是从兴趣方面驱动的，而平台原创的视频内容却明显不足。王欣如果想要进入短视频市场，那么主打的人群以及App的气质显然是他们第一步需要考虑的事情。



王欣出狱了，这些年落下的课要怎么来补（图片来自于谷歌）

除了短视频之外，爱奇艺和腾讯视频这样的视频网站也是快播转型的方向。推出原创自制视频节目和购买正版版权并出售会员已经成为目前视频网站的主要盈利手段。如果快播重回市场，显然也要走上类似的道路，而究竟能推出何种原创自制视频节目也是人们关心的。

很多人在王欣出狱之后总喜欢把之前举报他们的前乐视CEO贾跃亭拿出来说事。在笔者看来，王欣接手乐视体育其实也是一个不错的选择。乐视体育急需的就是正常化的管理以及持续的资金，而体育产业在国内的发展也呈现一个上扬的趋势。王欣显然不缺乏资金，先不说等着给他投资的其他企业，光是姚劲波和何小鹏这两位好友就可以帮助王欣获得稳定的资金，而正常的管理模式对于王欣来说也并非一件难事。



王欣出狱了，这些年落下的课要怎么来补（图片来自于谷歌）

除此之外，根据天眼查上的信息显示，王欣依旧是快播公司最大的股东，尽管快播目前只是一个空壳。在资金和管理人员到位之后，快播公司重新走上正轨指日可待。在王欣被逮捕之前，快播已经决定开始转型和原创视频计划，显然这次重出江湖王欣会把之前没有做完的公司转型进行下去。38岁的王欣，这次重新上路了。

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