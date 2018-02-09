廉价iPhoneX曝光 屏下指纹开始试水

iPhone X是苹果推出iPhone十周年的产品，可以说让用户又爱又恨，虽然苹果斥巨资打磨这项“黑科技”，但在速度、精度和体验方面表现的有些差强人意。或许苹果已经了解依靠Face ID无法占领市场，所以新一代的iPhone X很可能搭载屏下指纹识别功能。



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根据产业链传出的最新消息称，其实在iPhone X没有发布前，苹果是有屏下指纹版的测试机，但最终没有拿出来的原因，其一是体验上差点火候，其二是量产上有问题。但苹果并没有因此停止屏下Touch ID的研发，特别是在OLED屏幕下的适配工作，所以产业链消息人士透露，新一代iPhone X可能会引入屏下指纹这个功能。



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当然引入屏下指纹也不是在三款iPhone上，苹果可能会把它放在廉价iPhone X上试水，目前他们正在攻克LCD屏下的技术难题，还是很让人期待的。



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早前曝光的消息显示，廉价iPhone X将配备6.1英寸屏幕，屏幕为全面屏设计，不过背部为金属材质，取消了双摄像头，售价在5000元左右。总的来说，取消双摄并非坏事，毕竟不是所有用户都喜欢双摄，即便在拍照能力方面会有所下降，但毕竟是苹果的产品，拍照能力一直都是名列前茅的。除此之外，把摄影头做平应该也是不少用户期待解决的问题之一，至于苹果是否会解决，还是让我们拭目以待吧。

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