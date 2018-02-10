科技乱谈琴：中国难出马斯克 快播王欣出狱

湖南卫视又开始播《还珠格格》了！哈哈哈，这才有寒假的感觉，过年的味道……

试问如何能将过年氛围搞得再热烈一点？！央视要播《西游记》四川台要播《新白娘子传奇》山东台的《武林外传》…….总之一句话。

2月7日凌晨04：45分，SpaceX旗下的新型火箭“重型猎鹰”（Falcon Heavy）首飞成功，这是目前现役火箭中运力最强的的火箭型号。废话不多少直接上图

“重型猎鹰”火箭是自土星5号（又称“农神五号”）运载火箭后，运力最强的火箭。据了解，“重型猎鹰”高69.2米，近地轨道载荷达63.8吨，采用芯级并联的结构设计，由三枚经改装的“猎鹰九号”火箭组装而成。运力几乎是现役火箭—德尔塔4号重型火箭（Delta4-heavy）的2倍。真是对马斯克的敬佩之情无以言表…….

不过还是要着重说一下，当初马斯克的SpaceX猎鹰重型火箭技术还没有成熟时，当马斯克的Model E电动车还不能按时交货时，某些人是怎么说的——“美国贾跃亭”。现在人家成功了，其称谓又变成了“现实版钢铁侠”。所以中国要出个马斯克式的任务还真是有点困难。

当马斯克的猎鹰重型火箭首飞成功后，一些同行也表示这没啥！贝佐斯的BlueOrigin、理查德·布兰森的维珍银河以及老前辈轨道科学公司（OSC）纷纷表示，马斯克的SpaceX只能算是一个善于作秀的航天运载公司，靠着NASA的航天发射系统挣一点火箭外包费。

另外，俄航天局不屑SpaceX新火箭，称只是在为特斯拉"搞促销"。俄罗斯计划在2030年前将国旗插到月球上，并承诺到2028年俄罗斯将拥有自己的超级重型发射器。

还是2月7日这一天，科技圈也有一件大事发生——快播创始人王欣出狱了。紧接着2月8日，连续11个跌停的乐视网打开跌停，并且还上涨5.39%。难道，传闻中的复仇要开始啦？！

根据小鹏汽车董事长何小鹏发的微博称，特别高兴王欣兄弟的回归，身体很好，思维完全和大家一起，甚至是兴致勃勃的一起讨论了AI，视频，区块链等技术的发展。

至于王欣今后打算暂时并未知晓。不过援引腾讯《深网》的报道称，亦从多位文化圈人士处了解到，出狱前王欣已经在与文娱相关产业公司联系，近期或有动向披露。

iPhoneX的价格，美国佬看了都说贵，唯独我们天朝群众满不在乎。现在苹果为了拯救iPhone X在美国的销量，想了一个好办法，就是买苹果产品，高盛可以给你贷款。

援引自知情人士称，iPhone X买家或许能够从高盛获得一笔贷款，而不必使用高利率的信用卡。苹果与高盛的谈判正在进行中。真是想不明白，iPhone X在美国售价已经是世界上最便宜之一，为什么还要在给出优惠政策，为什么……这是为什么……

我又去苹果官网看了看iPhone X的中国售价——8388元/9688元，而且啥优惠还没有……你买不买，它都在那里……

算啦！我已经开始攒钱买华为了。华为最新放出的邀请函显示，确认将于3月27日在巴黎举办新品发布会，至于发布会的主角将会是传闻已久的华为P20系列手机。

报道称，此次发布会的主题是“See Mooore With AI”中，别出心裁的出现了三个“OOO”，或许暗示新机会搭载传说中的徕卡三摄，并主打AI智能拍照功能。我觉得“徕卡”就能完爆苹果，现在三个摄像头加身，完全是不给苹果活的余地。

支付宝集五福又来了！今年的玩法和往年一样，“五福”依然是和谐、爱国、敬业、友善、富强，此外还有一张万能福卡作为功能卡。今年的开奖时间是在2月15日22点18分，总现金为5亿元。

和原来不一样的是，有用户在开局五分钟就集齐了“五福”，往年被“敬业福”所支配的恐惧一去不复返。现在你需要做的就是算算，能分到几分钱呢…….

“春晚”被誉为中国人过年必不可少的一道年夜饭，可是现在对它就是提不起兴趣。今年就这么跟你说，不看也得看！因为淘宝宣布，将与2018年央视春晚进行合作，春晚期间的红包活动今年将由淘宝“独占”。此次淘宝总值投入10亿元进行红包发放。

好了就谈到这里吧，下周见！千万不要忘了，这周末（2月11 日）还要上班呢！！

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