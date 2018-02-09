1210亿美元也嫌少！高通:已拒绝博通新提案

【中关村在线新闻资讯】2月9日消息，本周二，博通公司(Broadcom)向高通公司提交了每股82美元的最新的非约束性收购报价。现在高通经过讨论后给出了回应，称公司“一致拒绝”这个“非应标提案”。



高通:已拒绝博通新提案（图片来自baidu）

博通之前提出以每股 82 美元价格购买高通所有股票，其中 60 美元以现金形式，22 美元为股票。这一报价高于博通早些时候提出的 70 美元每股交易价格。

高通称，1210 亿美元的价格仍然低估了公司价值。高通董事会写信告知博通，称公司估值应该更高，尤其是因为博通的提案低估了高通对于恩智浦半导体（NXP）的收购的价值，以及 5G 技术等的价值。

高通公司CEO史蒂夫·莫伦科普夫曾表示，博通与高通之间并不具备谈判收购的基础，因为博通给出的1050亿美元价格太低。同时高通股东曾经对博通表示，他们希望最少得到每股80美元的报价。

知情人士还透露，博通还计划向高通提供高于正常水平的“分手费”，以防监管机构阻挠该交易。一般来说，这样的“分手费”大约相当于交易规模的3%到4%。甚至，博通CEO陈福阳可能决定在最后时刻大幅修改条款。

高通股东将于3月6日进行投票，决定是否以博通的提名取代董事会。即便高通批准了交易，也不清楚交易最终是否能实际完成，监管机构很可能对这笔交易进行反垄断调查。

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