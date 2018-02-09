【中关村在线新闻资讯】2月9日消息， 近日国外调研公司Atherton高管在接受采访时表示，苹果公司依旧没有放弃屏下指纹识别技术的研发，尤其是vivo公司已经拿出了屏下指纹识别技术的解决方案。



苹果依旧没放弃屏下指纹：下代iPhone X加入（图片来自于谷歌）

这名高管认为，苹果正在研究如何将Face ID和Touch ID共存的方式，而屏下光学指纹识别技术是他们唯一的选择。他认为苹果很有可能在下一代iPhone中加入屏下指纹识别技术。之前iPhone X的原型机中已经加入了类似功能，不过最终由于工艺问题放弃。

今年苹果将推出三款不同型号iPhone的传言已经出现了一段时间了，而廉价版iPhone X也成为了各大爆料人提到最多的产品。就在最近，又有供应链人士表示，今年三款iPhone中廉价版的出货占到了六成。

据了解，苹果的这三款新机是三个不同的尺寸，包括6.1英寸的单摄LCD屏版本（可看作廉价版iPhone X）、5.8英寸的双摄OLED屏版本（可看作iPhone X二代）以及6.5英寸的双摄OLED屏版本（可看作iPhone X Plus）。其中，廉价版iPhone X出货量占到了60%，而iPhone X二代和iPhone X Plus两款手机各占20%。

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