Chrome将对HTTP网页下狠手 全部标记为“不安全”

【中关村在线新闻资讯】2月9日消息：为了推进HTTPS的普及，谷歌在今天宣布，从今年7月开始，所有HTTP页面都将被标记为“不安全”。

据报道，谷歌将在7月正式发布Chrome 68稳定版，之后所有HTTP页面都将被标记为“不安全”，以提醒用户注意安全。这么做也可以变相降低网站流量，迫使网站运营者转到HTTPS。

而对于依然采用HTTP的网站，谷歌将提供设置指南帮助网站过渡到HTTPS。



Chrome

除了Chrome之外，Firefox也将对所有HTTP网址打上“X”以显示该网站存在安全风险，在Firefox看来，HTTP本身有很多安全漏洞。

两大浏览器巨头都做出了这样的决定，意味着HTTP确实在安全性上已经没办法保障了。

数据显示，截至2017年底，已经有81%的网站页面采用了HTTPS加密，Android和Windows上超过68％的Chrome流量受到保护，在Chrome OS与macOS上这一数据为78%。

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