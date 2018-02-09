    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    Chrome将对HTTP网页下狠手 全部标记为“不安全”

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           【中关村在线新闻资讯】2月9日消息：为了推进HTTPS的普及，谷歌在今天宣布，从今年7月开始，所有HTTP页面都将被标记为“不安全”。

    　　据报道，谷歌将在7月正式发布Chrome 68稳定版，之后所有HTTP页面都将被标记为“不安全”，以提醒用户注意安全。这么做也可以变相降低网站流量，迫使网站运营者转到HTTPS。

    　　而对于依然采用HTTP的网站，谷歌将提供设置指南帮助网站过渡到HTTPS。

    Chrome浏览器将把所有HTTP页面标记为“不安全”
    Chrome

    　　除了Chrome之外，Firefox也将对所有HTTP网址打上“X”以显示该网站存在安全风险，在Firefox看来，HTTP本身有很多安全漏洞。

    　　两大浏览器巨头都做出了这样的决定，意味着HTTP确实在安全性上已经没办法保障了。

    　　数据显示，截至2017年底，已经有81%的网站页面采用了HTTPS加密，Android和Windows上超过68％的Chrome流量受到保护，在Chrome OS与macOS上这一数据为78%。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Chrome将对HTTP网页下狠手 全部标记为“不安全”http://news.zol.com.cn/678/6780543.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6780543.html report 734    【中关村在线新闻资讯】2月9日消息：为了推进HTTPS的普及，谷歌在今天宣布，从今年7月开始，所有HTTP页面都将被标记为“不安全”。　　据报道，谷歌将在7月正式发布Chrome 68稳定版，之后所有HTTP页面都将被标记为“不安全”，以提醒用户注意安全...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP