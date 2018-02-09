印度反垄断部门处罚谷歌：罚金2117万美元

【中关村在线新闻资讯】2月9日消息，印度反垄断监管机构宣布，将对谷歌公司开出13.6亿卢比（约合2117万美元）的巨额罚款，惩罚其存在“搜索偏见”和滥用其主导地位。



印度反垄断部门处罚谷歌（图片来自baidu）

印度竞争委员会（CCI）称，美国Alphabet旗下的核心分支谷歌公司正在滥用其在网络搜索和在线搜索广告市场的主导地位。在印度，委员会发现，谷歌通过搜索设计将商业搜索功能放在搜索结果页面的突出位置，这对试图获取市场准入资格的企业相当不利。

CCI在190页的处罚令中指出：“人们发现谷歌沉迷于搜索偏见，这样做势必给竞争对手和用户造成损害。谷歌正利用其在一般网络搜索市场的优势，加强自身在网上辛迪加搜索服务市场的地位，”CCI说。

谷歌的一位发言人说，该公司正在审查委员会的决定，并将评估下一步措施。“我们一直专注于创新，以支持用户不断变化的需求。印度竞争委员会对此予以确认，在审查的大多数问题上，我们的行为符合印度竞争法，”他说。

印度监管机构的处罚命令可谓谷歌公司最近遭遇的一次反垄断挫折。印度监管机构也对谷歌表示失望，因为后者无法在规定的时间内整理出所有收入数据。按照委员会的规定，谷歌需要在60天内缴纳罚款。

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